Бомбардировщики США пролетели вблизи с Крымом

Стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress США пролетели вблизи крымского полуострова. Такие данные приводятся на портале PlaneRadar, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно данным портала, два самолета США вылетели с базы Фэйрфорд и, пролетев через Нидерланды, Германию и Польшу, приблизились к Крыму с украинской стороны. Уточняется, что до российской границы оставалось 25 км.

В последнее время средства контроля воздушного пространства часто фиксируют приближение иностранных самолетов к российским границам. На перехват воздушных судов Минобороны направляет истребители.



