Бомбардировщики США пролетели вблизи с Крымом
Стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress США пролетели вблизи крымского полуострова. Такие данные приводятся на портале PlaneRadar, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, согласно данным портала, два самолета США вылетели с базы Фэйрфорд и, пролетев через Нидерланды, Германию и Польшу, приблизились к Крыму с украинской стороны. Уточняется, что до российской границы оставалось 25 км.
В последнее время средства контроля воздушного пространства часто фиксируют приближение иностранных самолетов к российским границам. На перехват воздушных судов Минобороны направляет истребители.
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