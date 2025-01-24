Росавиация повторно ввела ограничения в аэропорту Уфы

Федеральное агентство воздушного транспорта во второй раз за текущие сутки объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту столицы Башкирии.

Как говорится в сообщении ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В первый раз 24 января ограничения в воздушной гавани Уфы были введены утром. Затем, в 10:30 по московскому времени их дезавуировали.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова. Министерство обороны ранее сообщило о масштабной атаке дронов Вооруженных сил Украины в ночь на 24 января на ряд регионов РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 121 беспилотник.

