Росавиация повторно ввела ограничения в аэропорту Уфы
Федеральное агентство воздушного транспорта во второй раз за текущие сутки объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту столицы Башкирии.
Как говорится в сообщении ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В первый раз 24 января ограничения в воздушной гавани Уфы были введены утром. Затем, в 10:30 по московскому времени их дезавуировали.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ограничения также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова. Министерство обороны ранее сообщило о масштабной атаке дронов Вооруженных сил Украины в ночь на 24 января на ряд регионов РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 121 беспилотник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru