Рогозин: Российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО
ДТП с волонтёром Иваном Наумовым, который врезался в противотанковое ограждение «зуб дракона» - вовсе не единичный случай. Об этом в своём Telegram-канале заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
По его словам, ещё один «зуб дракона» был оставлен «кем-то на дороге на участке между Запорожской и Херсонской областями», при этом на нём отсутствуют необходимые красные полосы и нет предупреждающего светоотражающего знака.
Рогозин указал, что об заграждение в течение нескольких дней «разбилось несколько машин», отметив, что это гражданская трасса, от которой «до фронта километров 170, не меньше».
«Что это? Кто его оставил здесь? С какими намерениями... Наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО. И за это кто-то должен ответить», - написал сенатор.
Ранее на трассе «Суджа — Курск» в «зуб дракона» врезался спасший более 100 жителей Кореневского района Курской области волонтёр Иван Наумов. По его словам, его автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru