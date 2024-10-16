Рогозин: Российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО

По его словам, ещё один «зуб дракона» был оставлен «кем-то на дороге на участке между Запорожской и Херсонской областями», при этом на нём отсутствуют необходимые красные полосы и нет предупреждающего светоотражающего знака.

Рогозин указал, что об заграждение в течение нескольких дней «разбилось несколько машин», отметив, что это гражданская трасса, от которой «до фронта километров 170, не меньше».

«Что это? Кто его оставил здесь? С какими намерениями... Наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО. И за это кто-то должен ответить», - написал сенатор.

Ранее на трассе «Суджа — Курск» в «зуб дракона» врезался спасший более 100 жителей Кореневского района Курской области волонтёр Иван Наумов. По его словам, его автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает RT.

