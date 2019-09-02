Режим ЧС из-за урагана «Дориан» введен в нескольких штатах США

Губернатор штата Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большей части побережья из-за надвигающегося урагана «Дориан», пишет Газета.ру, ссылаясь на сообщение РИА «Новости». Уточняется, что приказы об обязательной эвакуации коснулись почти всего прибрежного округа, за исключением двух самых южных. В частности, аналогичное заявление сделал губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп.

Кроме того, эвакуация коснется и жителей штата Южная Каролина. Как сообщает Москва 24, она начнется в 12 часов 2 сентября и коснется 830 тысяч человек. Известия уточняют, что режим ЧС введен также и в штате Северная Каролина.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон обратился к населению США с просьбой не приближаться к морскому побережью, уточняет РЕН ТВ.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.

