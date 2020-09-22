Рэпер Эллей, сбивший пешеходов, задержан в Москве

В результате пострадала 35-летняя женщина. У менее множественные переломы, медикам пришлось ампутировать лодыжку. 49-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, у него также подозревают перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Оба пострадавших находятся в реанимации, их состояние медики оценивают как тяжелое, сообщает «Свободная пресса».

После ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

