Ректора БФУ Федорова и его заместителя подозревают в присвоении денежных средств
Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, ими была разработана и реализована незаконная схема премирования подчиненных работников, благодаря которой в период с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 млн рублей.
«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы», - говорится в заявлении СК РФ.
Ранее директор PR-офиса БФУ Александр Вишняков заявил, что задержание Федерова не скажется на ходе приёмной кампании, все подразделения и службы вуза работают в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru