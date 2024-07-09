Ректора БФУ Федорова и его заместителя подозревают в присвоении денежных средств

По данным ведомства, ими была разработана и реализована незаконная схема премирования подчиненных работников, благодаря которой в период с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 млн рублей.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы», - говорится в заявлении СК РФ.

Ранее директор PR-офиса БФУ Александр Вишняков заявил, что задержание Федерова не скажется на ходе приёмной кампании, все подразделения и службы вуза работают в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».