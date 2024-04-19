Главу ростовского филиала «Россельхозцентра» задержали за присвоение 11 млн рублей

Руководителя филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области, а также его заместителя задержали по подозрению в присвоении свыше 11 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Сотрудники ведомства задокументировали и пресекли коррупционную деятельность фигурантов.

«Установлено, что указанные должностные лица в период с 2020 по 2024 год путем заключения фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ похитили бюджетные денежные средства в размере более 11 млн рублей», — отметили в ФСБ.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате.

Ранее ФСБ разоблачила группировку бывших и действующих работников компании «Россети Северный Кавказ», похитивших около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане, напоминает «Свободная пресса».

