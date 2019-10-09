Рейсовый автобус врезался в жилой дом в Москве

На юго-востоке Москвы рейсовый автобус врезался в жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские экстренные службы.

Отмечается, что от удара автобуса были повреждены газовые коммуникации, в связи с чем началась утечка газа. По данным агентства, угрозы взрыва нет.

В результате ДТП никто не пострадал. В автобусе пассажиров не было. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Накануне сообщалось, что в Вологодской области в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза на трассе погибли четыре человека.

