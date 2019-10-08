Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с бензовозом
В результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза на трассе в Вологодской области погибли четыре человека. Об этом сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Отмечается, что утром 8 октября на трассе Вологда-Новая Ладога водитель Renault Logan не справился с управлением автомобилем и при обгоне врезался в бензовоз «Камаз». В релультате легковушка улетела в кювет и загорелась.
Весь экипаж Renault погиб. По данным МВД жертвами аварии стал сам водитель машины и три его пассажирки.
Очевидцы утверждают, что дорога, на которой произошло ДТП, была не чищена и покрыта слоем снега.
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