Регистрацию на «Тотальный диктант» отложили из-за хакерской атаки
Сайт акции «Тотальный диктант» подвергся масштабной кибератаке. Об этом со ссылкой на организаторов акции сообщает ТАСС.
Отмечается, что атаки на портал начались 10 апреля и продолжаются до сих пор, в связи с чем открыть регистрацию пока не представляется возможным.
«Технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции», - говорится в сообщении.
Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков добавил, что хакерские атаки на сайт проекта предпринимаются практически ежегодно.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что во время президентских выборов в РФ кибератак совершались в основном с территорий Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru