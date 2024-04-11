Регистрацию на «Тотальный диктант» отложили из-за хакерской атаки

Отмечается, что атаки на портал начались 10 апреля и продолжаются до сих пор, в связи с чем открыть регистрацию пока не представляется возможным.

«Технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции», - говорится в сообщении.

Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков добавил, что хакерские атаки на сайт проекта предпринимаются практически ежегодно.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что во время президентских выборов в РФ кибератак совершались в основном с территорий Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы, сообщает RT.

