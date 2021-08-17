Растет число погибших в результате наводнений в Турции
Как минимум 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщает правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.
В больницах остаются семь человек. Ранее сообщалось о 72 жертвах потопа. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия.
Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.
Обильные дожди обрушились 11 августа, вызвав впоследствии наводнения. В результате были снесены дома, мосты и заблокирован доступ к многочисленным дорогам.
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