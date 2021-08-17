Растет число погибших в результате наводнений в Турции

В больницах остаются семь человек. Ранее сообщалось о 72 жертвах потопа. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

Обильные дожди обрушились 11 августа, вызвав впоследствии наводнения. В результате были снесены дома, мосты и заблокирован доступ к многочисленным дорогам.

