Растет число погибших в результате наводнений в Турции

Как минимум 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщает правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Число погибших при наводнении в Турции выросло до 72

В больницах остаются семь человек. Ранее сообщалось о 72 жертвах потопа. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

Обильные дожди обрушились 11 августа, вызвав впоследствии наводнения. В результате были снесены дома, мосты и заблокирован доступ к многочисленным дорогам.

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Фото: afad.gov.tr
ТЕГИ:НаводнениеТурция
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