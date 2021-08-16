Число погибших при наводнении в Турции выросло до 72

Число погибших людей в результате наводнений в северо-западных провинциях Турции выросло до 72. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD сообщило, что по меньшей мере 60 человек погибли в провинции Кастамону, 11 человек погибли в Синопе и один - в Бартине. Еще 47 человек числятся пропавшими без вести.

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Обильные дожди обрушились на этот регион страны 11 августа, вызвав впоследствии наводнения. В результате были снесены дома, мосты и заблокирован доступ к многочисленным дорогам.

Сильное наводнение произошло после того, как Турция пережила сильную жару, вызвавшую лесные пожары на средиземноморском побережье страны. Как пишет агентство, климатологи уверены в том, что изменение климата в результате сжигания угля, нефти и природного газа приводит к увеличению числа экстремальных явлений, таких как засухи, лесные пожары, наводнения и штормы, по мере того, как планета нагревается.

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Фото: afad.gov.tr
ТЕГИ:НаводнениеТурция
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