Число погибших при наводнении в Турции выросло до 72

Число погибших людей в результате наводнений в северо-западных провинциях Турции выросло до 72. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.



Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD сообщило, что по меньшей мере 60 человек погибли в провинции Кастамону, 11 человек погибли в Синопе и один - в Бартине. Еще 47 человек числятся пропавшими без вести.