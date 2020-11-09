Новый Шамсутдинов? Названы причины убийств в воинской части под Воронежем
Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» сравнил в эфире НСН убийства в военной части в Воронежской области и громкое дело рядового Шамсутдинова.
В воинской части в Воронежской области рядовой Антон Макаров убил топором офицера, чтобы завладеть его табельным оружием. После чего он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.
В отношении Макарова возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан. Следствие полагает, что возможная причина поступка - нервный срыв.
Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов сравнил в эфире НСН убийство в воинской части под Воронежем с делом Шамсутдинова.
«Вероятно, у человека был срыв, который так проявился. Несмотря на то, что Минобороны заявляет, что с дедовщиной покончено, этот случай, случай с Шамсутдиновым подтверждают, что ничего не покончено, просто военные пытаются не выносить сор из избы и не хотят разбираться, почему так происходит. Командиры не несут ответственности, не имеют представления, какой у них в частях морально-психологический климат. Не занимаются воспитанием личного состава, не уделяют внимание его нуждам», - сказал Табалов.
Он считает, что Макарова мог вдохновить пример срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего расстрел сослуживцев в Забайкальском крае.
«Такие ситуации могут быть примером для людей с подвижной психикой, которые могут не отдавать отчет в своих действиях и быть способными на такие поступки», - указал собеседник НСН.
По его словам, отмена призыва не поможет покончить с «неуставщиной».
«Она процветает из-за безответственности, бесконтрольности и безнаказанности. Мы сейчас видим ситуации, когда «неуставщина» переходит на контрактников. Отмена призыва исключает другие вещи - незаконный призыв в вооруженные силы людей, которые не способны по состоянию здоровья, не могут служить по убеждениям», - объяснил эксперт.
Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение. Обвиняемый объяснил свой поступок систематическими издевательствами со стороны сослуживцев. Сам он был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях, по которому обвиняемый в издевательствах получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.
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