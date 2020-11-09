Новый Шамсутдинов? Названы причины убийств в воинской части под Воронежем

В воинской части в Воронежской области рядовой Антон Макаров убил топором офицера, чтобы завладеть его табельным оружием. После чего он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

В отношении Макарова возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан. Следствие полагает, что возможная причина поступка - нервный срыв.

Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов сравнил в эфире НСН убийство в воинской части под Воронежем с делом Шамсутдинова.

«Вероятно, у человека был срыв, который так проявился. Несмотря на то, что Минобороны заявляет, что с дедовщиной покончено, этот случай, случай с Шамсутдиновым подтверждают, что ничего не покончено, просто военные пытаются не выносить сор из избы и не хотят разбираться, почему так происходит. Командиры не несут ответственности, не имеют представления, какой у них в частях морально-психологический климат. Не занимаются воспитанием личного состава, не уделяют внимание его нуждам», - сказал Табалов.