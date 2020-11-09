Устроивший бойню срочник не покидал часть под Воронежем
Военнослужащий Антон Макаров, который открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам на аэродроме в Воронеже, по предварительным данным, не выходил за пределы территории части. Об этом информирует пресс-служба правительства области.
Устроившего бойню сейчас ищут. Территория военной части оцеплена. К поискам привлечены более 100 сотрудников ОМОНа и СОБР Росгвардии. В воздух подняты беспилотники.
ЧП случилось сегодня утром на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. Солдат-срочник застрелил трех своих сослуживцев и ранил одного. Следствие считает нервный срыв основной версией поступка военнослужащего, отмечает Газета.ру.
Воронежские власти обнародовали имена трех военнослужащих, убитых Макаровым: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, он отправлен в госпиталь.
Источник в военной части рассказал «360» детали происшествия. Сначала подозреваемый поругался с рядовым, вместе с которым был в наряде. После этого он открыл огонь по офицеру, водителю и ефрейтору. Сослуживец, с которым поругался Макаров, не пострадал, его сейчас допрашивают.
В то же время, по данным Следственного комитета, майора Ермолаева подозреваемый зарубил топором с целью завладения оружием.
В Союзе комитетов солдатских матерей России рассказали, что ранее сообщений о дедовщине или рукоприкладстве с этого аэродрома не поступало.
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