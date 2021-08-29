Раскрыты подробности гибели вратаря во время игры в Калининграде
Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов сообщил подробности гибели 23-летнего вратаря любительской команды «Балтика-М» Александра Шишмарева, сообщает телеканал «360».
«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — пояснил Кандалов.
Вратарь потерял сознание. Медики не смогли его реанимировать.
«Похороны будем сами организовывать. <…> Мама, по моей информации, болеет», — отметил Кандалов, сказав, что других родственников у погибшего нет. Молодой человек не был женат.
Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что Гибель Шишмарева произошла накануне вечером в ходе игры между «Балтикой-М» (Калининград) и «Красной Звездой» (Советск).
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