Раскрыты подробности гибели вратаря во время игры в Калининграде

Вице-президент Калининградской областной федерации футбола Сергей Кандалов сообщил подробности гибели 23-летнего вратаря любительской команды «Балтика-М» Александра Шишмарева, сообщает телеканал «360».

В Калининграде во время матча погиб футболист «Красной звезды»

«На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами», — пояснил Кандалов.

Вратарь потерял сознание. Медики не смогли его реанимировать.

«Похороны будем сами организовывать. <…> Мама, по моей информации, болеет», — отметил Кандалов, сказав, что других родственников у погибшего нет. Молодой человек не был женат.

Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что Гибель Шишмарева произошла накануне вечером в ходе игры между «Балтикой-М» (Калининград) и «Красной Звездой» (Советск).

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
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