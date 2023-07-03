РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о мошенничестве
РАНХиГС признан потерпевшим в деле о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.
Отмечается, что сейчас ведутся следственные действия в отношении проректора вуза Максима Назарова по эпизоду 2018 года. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве в академию сотрудников Минобрнауки.
В РАНХиГС подчеркнули, что оказывают помощь правоохранителям.
Напомним, Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве 27 июня, а 29 июня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — проректор не имеет права общаться с сотрудниками вуза и Минобрнауки, пользоваться интернетом и мобильной связью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru