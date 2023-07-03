РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о мошенничестве

Отмечается, что сейчас ведутся следственные действия в отношении проректора вуза Максима Назарова по эпизоду 2018 года. Его обвиняют в фиктивном трудоустройстве в академию сотрудников Минобрнауки.

В РАНХиГС подчеркнули, что оказывают помощь правоохранителям.

Напомним, Назаров был задержан по подозрению в мошенничестве 27 июня, а 29 июня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — проректор не имеет права общаться с сотрудниками вуза и Минобрнауки, пользоваться интернетом и мобильной связью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

