Собчак заявила об избиении ее съемочной группы на Урале

О том, что журналисты съемочной группы Ксении Собчак избиты во время работы в Среднеуральском женском монастыре, телеведущая заявила в своем Telegram-канале.

По информации Собчак, журналисты снимали сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который отрицает пандемию коронавируса. Во время работы на творческую группу напали злоумышленники.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (Сергея, документалиста – прим. НСН)», - написала Собчак.

Сообщается, что на место инцидента вызвана полиция, уточняет ТАСС.

