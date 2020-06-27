Собчак заявила об избиении ее съемочной группы на Урале
О том, что журналисты съемочной группы Ксении Собчак избиты во время работы в Среднеуральском женском монастыре, телеведущая заявила в своем Telegram-канале.
По информации Собчак, журналисты снимали сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который отрицает пандемию коронавируса. Во время работы на творческую группу напали злоумышленники.
«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (Сергея, документалиста – прим. НСН)», - написала Собчак.
Сообщается, что на место инцидента вызвана полиция, уточняет ТАСС.
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