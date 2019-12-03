В Москве и Челябинске задержали девять террористов
ФСБ провела задержания двух главарей и семь активных участников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в РФ). Подозреваемые были задержаны в Москве и Челябинске, сообщает RT.
Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, подозреваемые вели пропаганду, вербуя в ряды террористов мусульман и работающих в России трудовых мигрантов.
В свою очередь Ura.ru уточняет, что среди задержанных есть как граждане России, так и граждане государств Центральной Азии.
В ходе обысков у них были изъяты запрещенная литература, средства связи и носители информации.
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