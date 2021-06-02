Пять детей пострадали в Вологодской области при взрыве газового баллона

По его словам, взрыв произошел «в результате детской шалости». После взрыва возникло возгорание, которое было ликвидировано, передает РИА Новости.

Детям от 12 до 15 лет. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения легкой и средней степени тяжести, отмечает РЕН ТВ.

