Пять детей пострадали в Вологодской области при взрыве газового баллона

В Вологодской области при взрыве газового баллона пострадали пять детей.

Инцидент произошел в неиспользуемом дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе, сообщил представитель экстренных служб.

Взрыв газового баллона в Хабаровском крае: двое погибших

По его словам, взрыв произошел «в результате детской шалости». После взрыва возникло возгорание, которое было ликвидировано, передает РИА Новости.

Детям от 12 до 15 лет. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения легкой и средней степени тяжести, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаДетиВологодская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры