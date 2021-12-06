Пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта в Белоруссии

Правоохранительные органы задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта в Белоруссии 16 августа 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны.

Наказание по статье «покушение на совершение акта терроризма» предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным источника, пять человек бросили в здание милиции в Минске коктейль Молотова. Отмечается, что некоторые члены группы ранее были судимы.

Подозреваемые якобы были активными участниками одного из дестабилизирующих Telegram-каналов. Они снимали свои акции на видео и получали за кадры материальное вознаграждение. По словам представителей ведомства, злоумышленники тщательно готовились к своим преступлениям.