Пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта в Белоруссии
Правоохранительные органы задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта в Белоруссии 16 августа 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны.
Наказание по статье «покушение на совершение акта терроризма» предусматривает до 20 лет лишения свободы.
По данным источника, пять человек бросили в здание милиции в Минске коктейль Молотова. Отмечается, что некоторые члены группы ранее были судимы.
Подозреваемые якобы были активными участниками одного из дестабилизирующих Telegram-каналов. Они снимали свои акции на видео и получали за кадры материальное вознаграждение. По словам представителей ведомства, злоумышленники тщательно готовились к своим преступлениям.
По версии правоохранителей, целью преступников были поджоги служебных и личных автомобилей сотрудников милиции, а также административных зданий для дестабилизации обстановки в стране и работы органов власти.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Официально на них победил действующий глава страны Александр Лукашенко. После этого в Белоруссии начались митинги. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе, о создании экстремистского формирования, о призывах к захвату власти, покушении на теракт и другие.
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