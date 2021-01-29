Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области

Водитель и четыре пассажира пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Тамбовской области. Все они госпитализированы, в том числе ребенок. Их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Автобус направлялся из Махачкалы в Москву. ДТП произошло в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 «Каспий» накануне около 23.00 мск.

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Автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Отмечается, что авария произошла в плохих погодных условиях. Пострадал запасной водитель – у него переломы ноги и руки, а тот, что был за рулем, не пострадал.

Всего в салоне было около 15 человек.

Накануне в Красногорске столкнулись четыре автомобиля, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП
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