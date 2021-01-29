Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области

Водитель и четыре пассажира пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Тамбовской области. Все они госпитализированы, в том числе ребенок. Их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Автобус направлялся из Махачкалы в Москву. ДТП произошло в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 «Каспий» накануне около 23.00 мск.