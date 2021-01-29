Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области
Водитель и четыре пассажира пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Тамбовской области. Все они госпитализированы, в том числе ребенок. Их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Автобус направлялся из Махачкалы в Москву. ДТП произошло в Никифоровском районе на 409-м километре трассы Р-22 «Каспий» накануне около 23.00 мск.
Автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Отмечается, что авария произошла в плохих погодных условиях. Пострадал запасной водитель – у него переломы ноги и руки, а тот, что был за рулем, не пострадал.
Всего в салоне было около 15 человек.
Накануне в Красногорске столкнулись четыре автомобиля, сообщает РИА ФАН.
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