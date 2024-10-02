В Индии разбился частный вертолет Agusta 109
Частный вертолет разбился в районе города Пуна на западе Индии. Об этом сообщило индийское Главное управление гражданской авиации.
«Вертолет Agusta 109 c регистрационным номером VT-EVV компании Heritage Aviation потерпел крушение», — отметили в ведомстве.
Воздушное судно с двумя пилотами и техником следовало в Мумбаи. Погибли все находившиеся на борту.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал густой туман. Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее в Пакистане потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным СМИ, погибли шесть человек. Посольство РФ в Пакистане сообщило о гибели двух россиян в результате авиакатастрофы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru