В Индии разбился частный вертолет Agusta 109

Частный вертолет разбился в районе города Пуна на западе Индии. Об этом сообщило индийское Главное управление гражданской авиации.

«Вертолет Agusta 109 c регистрационным номером VT-EVV компании Heritage Aviation потерпел крушение», — отметили в ведомстве.

Воздушное судно с двумя пилотами и техником следовало в Мумбаи. Погибли все находившиеся на борту.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал густой туман. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Пакистане потерпел крушение вертолет Ми-8. По данным СМИ, погибли шесть человек. Посольство РФ в Пакистане сообщило о гибели двух россиян в результате авиакатастрофы, пишет Ura.ru.

