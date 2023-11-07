На МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека
7 ноября 202323:27
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram.
Инцидент произошел на внешней стороне 82-го километра МКАД. Грузовик въехал в стоящий автомобиль и сбил находившегося рядом человека.
Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется.
В подмосковном Серпухове 7 ноября грузовик сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Молодой человек скончался в больнице, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru