На МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека

Инцидент произошел на внешней стороне 82-го километра МКАД. Грузовик въехал в стоящий автомобиль и сбил находившегося рядом человека.

Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

В подмосковном Серпухове 7 ноября грузовик сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Молодой человек скончался в больнице, передает «Радиоточка НСН».

