Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море

На юге Франции пять человек стали жертвами шторма на море, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал BFM.

Море разбушевалось в департаменте Эро. Люди погибли в результате повышения уровня моря и высокими волнами.

Как отмечает агентство, непогода в южной части страны наблюдается со вторника. Власти объявили «оранжевый» уровень тревоги в связи с возможными наводнениями.

Накануне сообщалось, что при крушении самолета в Эгейском море погибли два человека.



