Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
15 сентября 202121:42
На юге Франции пять человек стали жертвами шторма на море, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал BFM.
Море разбушевалось в департаменте Эро. Люди погибли в результате повышения уровня моря и высокими волнами.
Как отмечает агентство, непогода в южной части страны наблюдается со вторника. Власти объявили «оранжевый» уровень тревоги в связи с возможными наводнениями.
Накануне сообщалось, что при крушении самолета в Эгейском море погибли два человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
- Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
- Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
- Журнал Time внес Навального и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира
- СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru