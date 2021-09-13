При крушении самолета в Эгейском море погибли два человека

Одномоторный самолет потерпел крушение в Эгейском море, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Названа причина экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

Отмечается, что крушение произошло вблизи острова Самос.

Самолет, по предварительной информации, вылетел из Израиля. Крушение произошло незадолго до посадки судна.

Тела двух людей, находившихся на борту, удалось обнаружить в ходе поисково-спасательной операции.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Крушение Самолета
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