При крушении самолета в Эгейском море погибли два человека

Отмечается, что крушение произошло вблизи острова Самос.

Самолет, по предварительной информации, вылетел из Израиля. Крушение произошло незадолго до посадки судна.

Тела двух людей, находившихся на борту, удалось обнаружить в ходе поисково-спасательной операции.



