При крушении самолета в Эгейском море погибли два человека
13 сентября 202122:40
Одномоторный самолет потерпел крушение в Эгейском море, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крушение произошло вблизи острова Самос.
Самолет, по предварительной информации, вылетел из Израиля. Крушение произошло незадолго до посадки судна.
Тела двух людей, находившихся на борту, удалось обнаружить в ходе поисково-спасательной операции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru