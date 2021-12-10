Пьяного жителя Калуги задержали за стрельбу в квартире

Уголовное дело возбуждено в Калуге в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в своей квартире а затем стал стрелять с балкона в сторону дома напротив, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Полиция приехала на место происшествия после сообщений от граждан, которые пожаловались на похощие на выстрел хлопки в одной из квартир, а затем - о мужчине, вышедшем на улицу с ружьём. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители задержали 50-летнего местного жителя, у которого изъяли предмет, «схожий по внешним признакам с гладкоствольным огнестрельным ружьём». Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия».

Ранее Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанское» 7 декабря. В результате погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗадержаниеАлкогольСтрельбаКалуга
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