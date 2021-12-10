Пьяного жителя Калуги задержали за стрельбу в квартире
Уголовное дело возбуждено в Калуге в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в своей квартире а затем стал стрелять с балкона в сторону дома напротив, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полиция приехала на место происшествия после сообщений от граждан, которые пожаловались на похощие на выстрел хлопки в одной из квартир, а затем - о мужчине, вышедшем на улицу с ружьём. К счастью, обошлось без пострадавших.
Правоохранители задержали 50-летнего местного жителя, у которого изъяли предмет, «схожий по внешним признакам с гладкоствольным огнестрельным ружьём». Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия».
Ранее Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанское» 7 декабря. В результате погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Пьяного жителя Калуги задержали за стрельбу в квартире
- National Geographic включил Останкинскую башню в 20 знаковых мест России
- «Репортеры без границ» осудили решение Лондона экстрадировать Ассанжа в США
- Россияне официально смогут давать в долг онлайн
- Британский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
- «Переговоры с Россией». Украинцы назвали способ разрешить конфликт на Донбассе
- ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%
- «Враждебная страна». Социологи узнали отношение украинцев к России
- Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
- Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru