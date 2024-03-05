Пьяная девушка порезала посетителей бара в Москве

Уточняется, что 28-летняя девушка некоторое время спокойно сидела за своим столиком с бокалом спиртного. Однако после того, как градус опьянения был превышен, она стала кричать на других посетителей и ругаться матом.

В ответ на просьбы граждан успокоиться женщина разбила свой стакан, сделав из него «розочку», и набросилась на них. В итоге она порезала бармену руку и хотела ударить в шею другого мужчину, но ему удалось увернуться.

Ранее в Томске сняли с самолёта неадекватного пассажира с видимыми признаками алкогольного опьянения, который швырял в окружающих яблоками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

