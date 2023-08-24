Путин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области, пишет РИА Новости.

Командир «Ахмата» заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции

«Хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», - сказал российский лидер в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Президент особо отметил основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожин. Путин уточнил, что знал его с 1990-х годов.

Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером в среду. На борту находились 10 человек, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Все они погибли.

Следственный комитет начал расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:АвиакатастрофаЕвгений ПригожинВладимир Путин

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