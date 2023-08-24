Путин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области, пишет РИА Новости.
«Хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», - сказал российский лидер в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Президент особо отметил основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожин. Путин уточнил, что знал его с 1990-х годов.
Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером в среду. На борту находились 10 человек, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Все они погибли.
Следственный комитет начал расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru