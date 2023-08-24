Путин: СК начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Пригожина

«Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, технические экспертизы и генетические. На это нужно какое-то время», - сказал российский лидер и выразил соболезнования семьям погибших.

23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что граждане России могут создать в стране культ Пригожина.

