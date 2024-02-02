Против мужчины, ударившего ребенка в курчатовском магазине, возбудили уголовное дело

По признанию 55-летнего Мухамеда, момент происшествия он был пьян, и принял ребенка за манекен. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи сообщили, что ребенка осмотрели врачи, ему удалось избежать серьезных травм. Сейчас он находится дома с родителями.

