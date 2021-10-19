Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Две 11-летние девочки, которые накануне пропали в городе Дудинка Красноярского края, найдены живыми. Они были обнаружены в подъезде жилого дома, где провели ночь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ, отметив, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Напомним, накануне вечером в местное отделение полиции обратилась мачеха одной из пропавших детей. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у своей подруги. Однако, как оказалось, та тоже не ночевала дома. К поискам детей незамедлительно подключился личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также участковые, пишет Газета.ру.

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А ранее пропавшую в Вологде 9-летнюю девочку нашли мертвой. Она была обнаружена в одной из квартир города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас», квартира, в которой обнаружили тело девочки, принадлежит цыганке. Уточняется, что квартира находится в доме 8 в Долгом переулке.

О пропаже девочки стало известно 16 октября. Поиски ребенка вели полиция и волонтеры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Красноярский КрайПолицияДети
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