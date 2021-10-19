Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Две 11-летние девочки, которые накануне пропали в городе Дудинка Красноярского края, найдены живыми. Они были обнаружены в подъезде жилого дома, где провели ночь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ, отметив, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Напомним, накануне вечером в местное отделение полиции обратилась мачеха одной из пропавших детей. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у своей подруги. Однако, как оказалось, та тоже не ночевала дома. К поискам детей незамедлительно подключился личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также участковые, пишет Газета.ру.