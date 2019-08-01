Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Туристы, пропавшие в Белом море, обнаружены живыми. Об этом сообщает ТАСС. Источник отмечает, что группу путешественников из Санкт-Петербурга, вышедших на байдарках в Онежскую губу Белого моря уже эвакуируют на вертолёте. Они будут доставлены в Сумский Посад. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в последний раз путешественников видели 24 июля. Родственники пропавших сообщали, что они пережидают непогоду на одном из островов в Белом море. Ранее стало известно, что на поиски туристической группы, состоящей из 10 человек, был отправлен вертолёт МЧС.

Ранее сообщалось, что завершены работы по спасению яхты «Крейсер», которая терпела бедствие в Белом море. Взять на буксир яхту долгое время не удавалось из-за шторма. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, высота волны 4,5 метра. Отбуксировать яхту в конечном итоге удалось научному судну «Профессор Молчанов».

