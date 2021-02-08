Пропавшие сборщики черемши в Чечне найдены

Пропавшие в Чечне сборщики черемши найдены живыми, с ними все хорошо. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что 14 человек, которые отправились за сбором дикого чеснока в лес и ранее не выходили на связь, вышли в районе села Аншты.

Два человека пострадали во время пожара в офисной высотке в Екатеринбурге

Ранее РЕН ТВ сообщал, что группа сборщиков черемши пропала в районе села Бамут Сунженского района. Они отправились в лес в воскресенье утром и затем перестали выходить на связь. Их поисками занимались спасатели, полицейские и волонтеры.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Чечня
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