Пропавшие сборщики черемши в Чечне найдены

Пропавшие в Чечне сборщики черемши найдены живыми, с ними все хорошо. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что 14 человек, которые отправились за сбором дикого чеснока в лес и ранее не выходили на связь, вышли в районе села Аншты.