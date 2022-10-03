Пропавшего певца Константина Легостаева нашли живым

Поиски 46-летнего лидера поп-рок группы «Dельта» начались после того, как информация об его исчезновении появилась в соцсетях. В СК отметили, что местные жители увидели Легостаева на улице Первомайской и заявили об этом в полицию.

«В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи... устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился», — добавили в ведомстве.

Ранее источник из окружения Легостаева рассказал СМИ, что певец решил искупаться в море, но на берег после так и не вернулся, сообщает RT.

