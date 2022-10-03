Пропавшего певца Константина Легостаева нашли живым
Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев был найден живым, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Поиски 46-летнего лидера поп-рок группы «Dельта» начались после того, как информация об его исчезновении появилась в соцсетях. В СК отметили, что местные жители увидели Легостаева на улице Первомайской и заявили об этом в полицию.
«В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи... устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился», — добавили в ведомстве.
Ранее источник из окружения Легостаева рассказал СМИ, что певец решил искупаться в море, но на берег после так и не вернулся, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- ЦБ РФ оставил в силе список системно значимых банков
- Украина потребовала отключить от SWIFT российские и белорусские банки
- «Газпром»: Давление в поврежденных нитках «Северных потоков» стабилизировалось
- Госдума утвердила депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами
- Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки
- Временный поверенный в делах РФ в Литве Рябоконь объявлен персоной нон грата
- Глава Минобороны ФРГ отвергла слова главы Минздрава о «войне с Путиным»
- Опрос: россияне сэкономят в этом году на подарках учителям
- Пропавшего певца Константина Легостаева нашли живым
- Марочко: Украинские военные попали в огневой мешок на территории ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru