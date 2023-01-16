Прокуратура потребовала посадить отца Сергия на семь лет за разжигание ненависти

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с учётом предыдущего приговора. Для помощника Романова Всеволода Могучева суд потребовал пять лет тюрьмы.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве, сообщает RT.