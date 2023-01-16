Прокуратура потребовала посадить отца Сергия на семь лет за разжигание ненависти

Прокурор потребовал признать бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды», сообщает ТАСС.

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В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с учётом предыдущего приговора. Для помощника Романова Всеволода Могучева суд потребовал пять лет тюрьмы.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокурорНаказаниеУголовное ДелоСхимонах Сергий
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