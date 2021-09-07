Прокуратура Подмосковья начала проверку видео с пострадавшей в лифте девушкой

Прокуратура Московской области объявила о проверке появившейся в соцсетях информации о травмировании девушки в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что проверка была организована в связи с размещённым во многих Telegram-каналах видео, на котором пострадавшая рассказала, что инцидент произошёл в красногорском ЖК «Арт». По её словам, в лифте пахло гарью и на нужном этаже он не остановился, а когда она очнулась, то была вся в крови.

Ранее в Реутове на улице Транспортная, 12, на объекте по производству и хранению деревянных дверей рухнул грузовой лифт, в котором находились трое рабочих.