Прокуратура Подмосковья начала проверку видео с пострадавшей в лифте девушкой
Прокуратура Московской области объявила о проверке появившейся в соцсетях информации о травмировании девушки в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что проверка была организована в связи с размещённым во многих Telegram-каналах видео, на котором пострадавшая рассказала, что инцидент произошёл в красногорском ЖК «Арт». По её словам, в лифте пахло гарью и на нужном этаже он не остановился, а когда она очнулась, то была вся в крови.
Ранее в Реутове на улице Транспортная, 12, на объекте по производству и хранению деревянных дверей рухнул грузовой лифт, в котором находились трое рабочих.
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