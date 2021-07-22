СМИ: лифт с людьми рухнул в Подмосковье
Три человека были госпитализированы после падения лифта с третьего этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл в Реутове на улице Транспортная, 12, где на объекте по производству и хранению деревянных дверей рухнул грузовой лифт, в котором находились трое рабочих.
Ранее в Екатеринбурге с 37 этажа жилого комплекса «Чемпион парк» рухнул лифт с 14 пассажирами, сообщает Ura.ru. Причиной происшествия стало превышение лимита людей в кабине, к счастью никто не пострадал.
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