Приговор воровавшим металл с «Уралвагонзавода» членам ОПГ вступил в силу

Вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 19 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые воровали с оборонного предприятия «Уралвагонзавод» металл. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Главаря ОПГ и организатора хищений Игоря Савашинского приговорили к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, семеро фигурантов получили условные сроки, остальные члены ОПГ отправились в колонию на сроки от 5,5 до 13 лет.

Задержан экс-директор ООО «Десятый подшипниковый завод» по делу о хищении

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в мае прошлого года. Судом установлено, что Савашинский для хищения металла со склада завода создал в 2015 году группировку, в которую вошли его знакомые и рабочие предприятия. Чугун и металл тайно грузились в железнодорожный вагон, который ночью тепловоз отгонял ближе к забору. При помощи автокрана с выдвижной стрелой, находившегося на территории соседнего предприятия, злоумышленники перегружали краденое в грузовики и увозили металл.

Ущерб от действий членов ОПГ за полгода превысил 15 млн рублей.

Ранее сотрудники Следственного комитета России задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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