Приговор воровавшим металл с «Уралвагонзавода» членам ОПГ вступил в силу

Вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 19 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые воровали с оборонного предприятия «Уралвагонзавод» металл. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Главаря ОПГ и организатора хищений Игоря Савашинского приговорили к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, семеро фигурантов получили условные сроки, остальные члены ОПГ отправились в колонию на сроки от 5,5 до 13 лет.