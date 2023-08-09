На заводе в Сергиевом Посаде объявили тотальную эвакуацию после взрыва

«Объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации.

На месте происшествия находятся представители силовых структур и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, на место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он прибудет в ближайшее время, пишет RT.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел в среду, причина ЧП не уточняется. По данным СМИ, пострадали 15 человек.

