На заводе в Сергиевом Посаде объявили тотальную эвакуацию после взрыва
Эвакуацию сотрудников объявили на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, где прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила администрация городского округа.
«Объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — отмечается в сообщении в Telegram-канале администрации.
На месте происшествия находятся представители силовых структур и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, на место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он прибудет в ближайшее время, пишет RT.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел в среду, причина ЧП не уточняется. По данным СМИ, пострадали 15 человек.
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