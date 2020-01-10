При жесткой посадке в Анталье самолет NordWind получил серьезные повреждения

Ранее сегодня НСН писала, что на Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 17 человек.

Машина приземлилась примерно в 200 километрах от Хатанги в Красноярском крае после отказа двигателя. Отмечается, что вертолет перевозил детей – школьников везли в интернат после окончания каникул.

Как заявили в администрации Хатанги, в результате аварийной посадки Ми-8 никто из детей не пострадал.

В свою очередь авиакомпания «Красавиа» уже отправила за пассажирами резервный вертолет. Одновременно с этим Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.