В Екатеринбурге совершили экстренную посадку два самолета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил внеплановую посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс из Перми в Москву.

Как отмечает Ura.ru, экипаж принял решение сесть в столице Урала из-за сложных погодных условий.

За несколько часов до этого в Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший в Москву из Новосибирска. Командир экипажа запросил посадку из-за неисправности в одном из двигателей, сообщает РИА ФАН.

В субботу, 28 декабря, в Кольцово вернулся самолет, который должен был выполнить рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Позже пассажиры были отправлены в точку назначения резервным бортом, сообщала Газета.ру

