В Екатеринбурге совершили экстренную посадку два самолета
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил внеплановую посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс из Перми в Москву.
Как отмечает Ura.ru, экипаж принял решение сесть в столице Урала из-за сложных погодных условий.
За несколько часов до этого в Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший в Москву из Новосибирска. Командир экипажа запросил посадку из-за неисправности в одном из двигателей, сообщает РИА ФАН.
В субботу, 28 декабря, в Кольцово вернулся самолет, который должен был выполнить рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Позже пассажиры были отправлены в точку назначения резервным бортом, сообщала Газета.ру
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