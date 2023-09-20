При взрыве в Балашихе пострадал один человек, повреждены 10 квартир

Также в ГУ МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Экстренные службы сейчас оказывают всю необходимую помощь, а на место происшествия отправился вице-губернатор Подмосковья по безопасности, добавил Воробьев.

Ранее один человек был госпитализирован с ожогами после взрыва газового баллона в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

