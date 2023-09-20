При взрыве в Балашихе пострадал один человек, повреждены 10 квартир

В результате взрыва газа в Балашихе произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей, повреждения получили не менее 10 квартир, есть задымление. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Махачкале многоэтажный дом загорелся после взрыва газа

Также в ГУ МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Экстренные службы сейчас оказывают всю необходимую помощь, а на место происшествия отправился вице-губернатор Подмосковья по безопасности, добавил Воробьев.

Ранее один человек был госпитализирован с ожогами после взрыва газового баллона в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Московской области Андрей Воробьев / t.me/vorobiev_live
ТЕГИ:Андрей ВоробьёвВзрыв ГазаБалашиха

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