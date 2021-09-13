При взрыве бомбы в пункте проверки на COVID в Мьянме погибли два человека
Взрыв произошел в пункте проверки на коронавирусную инфекцию в Мьянме, в результате чего погибли два человека.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агенство «Синьхуа», бомба взорвалась в поселении Аунмьетазан поблизости от города Мандалай. Еще четверо людей пострадали, их госпитализировали.
В настоящее время идет поиск организаторов взрыва.
Ранее в ООН предупредили о риске превращения Мьянмы в страну с бесконтрольным распространением COVID по территории Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Об этом сообщил в интервью The Guardian спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.
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