ООН: Мьянма может стать страной с бесконтрольным распространением COVID

Отмечается, что в Мьянме наблюдается серьезная вспышка распространения болезни на фоне глубокого политического и экономического кризиса, вызванного военным переворотом в феврале. По словам Эндрюса, программа вакцинации и тестирование остановились, государственные больницы почти перестали функционировать.

По данным подконтрольного военным министерства здравоохранения и спорта, с июня от Covid умерло 4629 человек. Считается, что эти цифры занижены, пишет The Guardian.

