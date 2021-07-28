ООН: Мьянма может стать страной с бесконтрольным распространением COVID
В ООН предупредили о риске превращения Мьянмы в страну с бесконтрольным распространением COVID по территории Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Об этом сообщил в интервью The Guardian спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.
Отмечается, что в Мьянме наблюдается серьезная вспышка распространения болезни на фоне глубокого политического и экономического кризиса, вызванного военным переворотом в феврале. По словам Эндрюса, программа вакцинации и тестирование остановились, государственные больницы почти перестали функционировать.
По данным подконтрольного военным министерства здравоохранения и спорта, с июня от Covid умерло 4629 человек. Считается, что эти цифры занижены, пишет The Guardian.
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