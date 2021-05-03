У берегов США перевернулось судно, есть погибшие
3 мая 202101:05
У берегов американского Сан-Диего перевернулось судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарно-спасательную службу.
В результате крушения два человека погибли, 25 человек удалось спасти. Из них 20 человек были госпитализированы.
У большинства пострадавших травмы не угрожающие жизни, однако троим требуется срочная медицинская помощь. Причина аварии выясняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 697 / сут.
Умерли
111 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 339 / сут.
- У берегов США перевернулось судно, есть погибшие
- Художник Никас Сафронов расписал яйца динозавра к празднику Пасхи
- Диетолог рассказала о безопасном выходе из поста
- В Федерации бокса России Поветкину посоветовали завершить карьеру
- Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей и космонавтов РФ с Пасхой
- Центральную Россию накроют аномальные ливни
- Пожары в Омской области уничтожил пять жилых домов
- Захарова отреагировала на заявление главы британского МИД цитатой святого Антония
- В Чехии заявили о единственной версии в деле о взрывах во Врбетице - российской
- Российские миллиардеры и «Роснефть» судятся из-за книги «Люди Путина»
2 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru