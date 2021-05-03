У берегов США перевернулось судно, есть погибшие

У берегов американского Сан-Диего перевернулось судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

Два дополнительных буксира в Суэцом канале помогут освободить севшее на мель судно

В результате крушения два человека погибли, 25 человек удалось спасти. Из них 20 человек были госпитализированы.

У большинства пострадавших травмы не угрожающие жизни, однако троим требуется срочная медицинская помощь. Причина аварии выясняется.

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ТЕГИ:ПроисшествияСудноСША
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