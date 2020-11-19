При столкновении двух фур под Нижним Новгородом погиб человек
В ДТП под Нижним Новгородом погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
Уточняется, что погиб водитель одной из фур. Водитель второй машины был госпитализирован, о его состоянии агентство не сообщает.
Авария произошла в Балахнинском районе. Предварительно, причиной аварии стал выезд большегруза на полосу встречного движения.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в эфире НСН, что качество российских дорог является главной причиной аварий.
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