При столкновении двух фур под Нижним Новгородом погиб человек

В ДТП под Нижним Новгородом погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Уточняется, что погиб водитель одной из фур. Водитель второй машины был госпитализирован, о его состоянии агентство не сообщает.

Авария произошла в Балахнинском районе. Предварительно, причиной аварии стал выезд большегруза на полосу встречного движения.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в эфире НСН, что качество российских дорог является главной причиной аварий.









