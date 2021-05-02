Пожары в Омской области уничтожил пять жилых домов
Два пожара в Омской области уничтожили пять жилых домов и надворные постройки в поселке Северо-Любинский. Общая площадь бедствия составила 1 300 кв. м. Сообщается, что пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Одновременно в одном и том же поселке произошло два пожара. Первый произошел в 13:55 по местному времени (10:55 мск), его площадь составила 600 кв. м, огнем были повреждены два двухквартирных дома, надворные постройки. Следующий пожар произошел в этом же поселке в полутора километрах от первого в 15:00 (12:00 мск), горели три дома, площадь [пожара] составила 700 кв. м», - заявили в пресс-службе ведомства.
Погибших и пострадавших от пожаров нет.
Дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины произошедшего.
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