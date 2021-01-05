При пожаре в одном из домов Москвы погибли два человека

В жилом доме на юге Москвы произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Огонь вспыхнул в девятиэтажном жилом доме по адресу Булатниковская улица, дом 50. В результате пожара на площади 50 квадратных метров пострадали четыре человека. Еще двое погибли, из них один ребенок.