При пожаре в одном из домов Москвы погибли два человека
5 января 202101:01
В жилом доме на юге Москвы произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Огонь вспыхнул в девятиэтажном жилом доме по адресу Булатниковская улица, дом 50. В результате пожара на площади 50 квадратных метров пострадали четыре человека. Еще двое погибли, из них один ребенок.
Днем ранее в городе Минусинске Красноярского края сгорел частный жилой дом.
В ходе тушения пожара обнаружили тела трех человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru