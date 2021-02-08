При пожаре в многоквартирном доме в Якутске погиб мужчина
Тело погибшего человека найдено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, говорится в сообщении Главного управления МЧС России региона.
В результате происшествия в деревянном многоквартирном доме по улице Шевченко, 4 пострадали пять человек. При тушении огня пожарные обнаружили тело погибшего. В настоящее время устанавливается его личность.
С места пожара было эвакуировано 10 человек.
Пожар повредил квартиру на первом этаже, а также две квартиры на втором этаже и кровлю на общей площади 100 квадратных метров.
Пожар в металлическом ангаре площадью около 400 квадратных метров случился ранее на юге Москвы. Горело складское помещение.
Известно, что из-за ЧП есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает «Двач».
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