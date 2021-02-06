Арестованы фигуранты дела о пожаре в Красноярске с человеческими жертвами

Решением суда двое подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, арестованы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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«Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», - сказано в сообщении.

Напомним, пожар на красноярском складе автозапчастей произошёл утром в среду. Огнём было охвачено 3,9 тысяч квадратных метров. Во время пожара погибли сотрудник склада, а также трое пожарных: они вошли в помещение для поиска возможного пострадавшего и через некоторое время перестали выходить на связь, пишет NEWS.ru.

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ФОТО: pxhere.com
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